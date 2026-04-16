Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 3-0 τον ΖΑΟΝ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Volley League Γυναικών, έκανε το 1-0 στις νίκες και θέλει άλλες δύο για να κατακτήσει το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Οι «πράσινες» ήταν και είναι το φαβορί για τον τίτλο, η ομάδα της Κηφισιάς όμως έχει αποδείξει ότι είναι ικανή για όλα, έχοντας αποκλείσει στους προημιτελικούς τον Ολυμπιακό και στους ημιτελικούς την ΑΕΚ. Στο πρώτο παιχνίδι των τελικών, όμως, δεν μπόρεσε να κάνει νέα έκπληξη.

Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε με σκορ 25-10 και αυτό τα λέει όλα για την κυριαρχία του «τριφυλλιού», το οποίο είχε το προβάδισμα και στο δεύτερο, ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και όποτε ήθελε άνοιγε τη διαφορά, για να κάνει τελικά το 2-0 με 25-19.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 13-7 και 16-11 οπότε όλα έδειχναν πως θα το έπαιρνε εύκολα και αυτό, ο ΖΑΟΝ όμως κατάφερε να αντιδράσει και να μειώσει σε 17-15 και 24-22, παλεύοντας για να μειώσει σε 2-1.

Οι «πράσινες», όμως, έφτασαν στο 26-24 και στο 3-0, παίρνοντας την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24