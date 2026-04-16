Τα όσα είπε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και τη σχέση του με τον Προμηθέα, προκάλεσαν την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο γνωστός δικηγόρος ήταν στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Αμαρουσίου και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν το μπάσκετ, προχωρώντας σε αποκαλύψεις για τον Λιόλιο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ απάντησε σε όσα ειπώθηκαν με δήλωσή του, το δικό του σχόλιο όμως έκανε και ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media «ανέβασε» φωτογραφία του Ηλία Παπαθεοδώρου, προπονητή της ομάδας του Αμαρουσίου.

Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν το εξής: «Ό,τι έχω σε αυτόν τον κόσμο είναι οι… μπάλες μου και ο λόγος μου και δεν τα παρατάω για κανέναν».