Ο Βαγγέλης Λιόλιος σχολίασε με δήλωσή του τα όσα ειπώθηκαν από τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με την ομάδα του Προμηθέα και έκανε έκκληση στους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ να μην τον αποδεχθούν ως επικεφαλής της ομοσπονδίας.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ο Λιόλιος σε δήλωσή του ανέφερε τα εξής…

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ο,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».