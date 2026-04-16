Απρόσμενες και ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή ανάλυσης του Champions League στην Ιταλία, όταν ο Πάολο Ντι Κάνιο έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια συζήτησης στο στούντιο και τραυματίστηκε on air.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε πάνελ του Sky Sports Italia για την ανάλυση των αναμετρήσεων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όταν η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονο χαρακτήρα. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην αγωνιστική εικόνα ομάδων και στη νοοτροπία τους στο Champions League, με τον Ντι Κάνιο να διαφωνεί έντονα με τις τοποθετήσεις της παρουσιάστριας και των υπόλοιπων σχολιαστών.

Η ένταση στο στούντιο κλιμακώθηκε σταδιακά, με τον Ιταλό να αντιδρά όλο και πιο εκνευρισμένα. Σε μια στιγμή μεγάλης φόρτισης, και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν κανονικά, ο Ντι Κάνιο χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του στο τραπέζι του πάνελ, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους αλλά και στους τηλεθεατές.

Από το χτύπημα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο μέτωπο και εμφανίστηκε με αίμα στο πρόσωπο, ενώ η εκπομπή «πάγωσε» προσωρινά μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση.

Ο Φάμπιο Καπέλο, που βρισκόταν επίσης στο στούντιο ως σχολιαστής, σηκώθηκε άμεσα και έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια, σε μια στιγμή που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.