Η Toyota παρουσίασε τη νέα γενιά του ρομποτικού της μπασκετμπολίστα, τον «CUE7», εντυπωσιάζοντας με τις δυνατότητές του και τη φυσικότητα των κινήσεών του.

Το ανθρωποειδές ρομπότ, ύψους 2,19 μέτρων, βασίζεται πλήρως στην τεχνητή νοημοσύνη και ξεχωρίζει για την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλή εκτέλεση κινήσεων στο παρκέ. Η πρώτη του παρουσίαση έγινε στην Toyota Arena Tokyo, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί και σε αγώνα της B.League, στο ημίχρονο, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά στο κοινό.

Σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς CUE, το νέο σύστημα εμφανίζει σαφείς βελτιώσεις: πιο «ανθρώπινη» κίνηση, καλύτερο χειρισμό της μπάλας και σημαντικά αυξημένα ποσοστά ευστοχίας στα σουτ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί σχολίασαν πως η συμπεριφορά του στο γήπεδο θυμίζει επαγγελματία αθλητή.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης, Tomohiro Nomi, εξήγησε ότι το CUE7 αποτελεί προϊόν πλήρους επανασχεδιασμού, χάρη στη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων AI. Η εκπαίδευσή του βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες εικονικά μοντέλα «μαθαίνουν» ταυτόχρονα, συμπυκνώνοντας διαδικασίες εκμάθησης που θα απαιτούσαν έναν χρόνο σε μόλις ένα λεπτό.

Όπως τόνισε, αυτή η τεχνολογική προσέγγιση επιτρέπει πλέον στο ρομπότ να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέφικτες, ανοίγοντας νέους ορίζοντες όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη ρομποτική γενικότερα. «Με αυτή την τεχνολογία, το CUE μπορεί πλέον να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που δεν ήταν εφικτές στο παρελθόν» τόνισε.