Ο ΠΑΟΚ νίκησε ξανά τον Άρη για τη Stoiximan Basket League, αυτή τη φορά εντός έδρας με 88-77, «κλειδώνοντας» έτσι μια θέση στην πρώτη 4άδα της κανονικής περιόδου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και έχοντας τρομερή ευστοχία στα σουτ τριών πόντων κατάφεραν να πάρουν μια καλή διαφορά, κλείνοντας στο +10 (29-19) την πρώτη περίοδο.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης το σκορ έγινε 35-19 με τους «ασπρόμαυρους» να τρέχουν σερί 15-0 (!), οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν και με μπροστάρη τον Τζόουνς μείωσαν στον πόντο (43-42), πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 49-44.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι «κίτρινοι» πλησίασαν ξανά στο -1 (50-49), ο «δικέφαλος του βορρά» όμως απάντησε με επιμέρους σκορ 19-5, μετατρέποντας το σκορ σε 69-54. Το PAOK Sports Arena ξεσηκώθηκε για τα καλά, οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 70-59 και ο Άρης με σερί 8-0 μείωσε σε 70-67.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία του και λίγα λεπτά μετά με δικό του σερί 8-0 ξέφυγε ξανά και πήρε τελικά τη νίκη με 88-77 μέσα σε αποθέωση.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77