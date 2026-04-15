Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (16/4) την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει ούτε τώρα στη διάθεσή του τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και εκεί αναμένεται να τερματίσουν, αν και θα έχουν απουσίες και στον αγώνα με τους Ιταλούς. Απουσίες, πάντως, που δεν επηρεάζουν την ομάδα του Μπαρτζώκα, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες αγωνιστικές, καθώς υπάρχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ.

Οι Μόρις και Τζόουνς δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν, μυϊκούς σπασμούς στη μέση ο πρώτος και θλάση στη γάμπα ο δεύτερος, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε για αυτό το παιχνίδι, με το οποίο θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο ο Ολυμπιακός.

Αντιθέτως, οι Φουρνιέ και Νιλικίνα επιστρέφουν στη δράση, με τον Μπαρτζώκα να αναφέρεται στο θέμα, λέγοντας: «Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας».