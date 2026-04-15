Ο Ουγκό Εκιτικέ, ο οποίος τραυματίστηκε άσχημα στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Στην Λίβερπουλ τα κακά νέα δεν έχουν τέλος. Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League γνωστοποιήθηκε πώς ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Ουγκό Εκιτικέ από το παιχνίδι είναι τόσο σοβαρός ώστε τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνεται λόγος για 9 μήνες αποχής.

Σύμφωνα την «Equipe», ο Γάλλος διεθνής υπέστη ρήξη του δεξιού αχίλλειου τένοντα, τραυματισμός που βάζει άμεσο τέλος στη σεζόν του αλλά και για την συνέχεια έως το διάστημα των 9 μηνών. Ο Εκιτικέ όπως όλα δείχνουν θα χάσει και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση για έναν επαγγελματία παίκτη, η χειρουργική επέμβαση σημαίνει εννέα μήνες για να επιστρέψει στο γήπεδο», εκτίμησε το βράδυ της Τρίτης ο Δρ. Νικολά Μποντριέ.