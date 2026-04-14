Η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να υπογράψει το νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague, με την τελική απόφαση να αναμένεται μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου στις 18 Απριλίου.

Η τουρκική ομάδα, η οποία είναι και η κάτοχος του τίτλου, είχε αφήσει τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την ανανέωση ή όχι του συμβολαίου της με τη Euroleague, καθώς δεχόταν έντονη πίεση από το NBA Europe για να μετακομίσει στη νέα λίγκα που θα αρχίσει από τη σεζόν 2027-28.

Τελικά, όμως, όλα δείχνουν πως η Φενέρμπαχτσε θα παραμείνει κανονικά στη Euroleague υπογράφοντας το νέο 10ετές συμβόλαιο, καθώς οι συζητήσεις των δύο πλευρών πήγαν πολύ καλά και το θέμα αναμένεται να κλείσει πολύ σύντομα.

Για την ακρίβεια, στις 18 Απριλίου, το προσεχές Σάββατο δηλαδή, θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου και εκεί αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τη Euroleague.