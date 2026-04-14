Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (17/4) την Ανατολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Οι δύο Έλληνες παίκτες ήταν εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα, με τον Ρογκαβόπουλο να ταλαιπωρείται από θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο ενώ ο Τολιόπουλος είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Τώρα, όμως, αμφότεροι ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και προπονήθηκαν κανονικά, οπότε είναι στη διάθεση του Αταμάν για το ματς με την Εφές, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους «πράσινους» προκειμένου να τερματίσουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση.

Ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες για την 6η και την απευθείας πρόκριση στα play off, το πιο πιθανό σενάριο, όμως, είναι η συμμετοχή του στα play in και πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τους Τούρκους για να πάρει όσο το δυνατόν καλύτερη θέση, περιμένοντας και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων.