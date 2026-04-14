Η επόμενη μέρα στο Μιλγουόκι φαίνεται πως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αγωνιστικά ή διοικητικά ζητήματα, αλλά και από προσωπικές ισορροπίες.

Μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από τη συνέχεια του NBA, το μεγάλο ερώτημα αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα. Παρότι πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και η διοίκηση επιθυμεί διακαώς την παραμονή του, φαίνεται πως η απόφαση δεν είναι καθαρά επαγγελματική.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να παίζει η σύζυγός του, Μαράια. Οι οικογενειακές συνθήκες και οι προσωπικές προτιμήσεις του ζευγαριού ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά το αν ο Έλληνας σταρ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «ελαφιών» ή αν θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έτσι, πέρα από τα αγωνιστικά πλάνα και τις φιλοδοξίες της ομάδας, ο παράγοντας «οικογένεια» φαίνεται να έχει βαρύνουσα σημασία στην τελική απόφαση για το μέλλον του Γιάννη «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου» είπε σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του. «Εάν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Εάν πει όχι, όχι. Εξαρτάται από εκείνη. Πρέπει να ρωτήσετε εκείνη. Βρείτε τη στα Social Media. Ακολουθήστε το podcast της, δεν ξέρω αν έχει κάποιο. Ρωτήστε τη. Ό,τι πει εκείνη κάνω» ανέφερε στους δημοσιογράφους.