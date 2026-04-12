Η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup, νίκησε την Ισπανία με 15-13 στην διαδικασία των πέναλτι και έφτασε στους έξι βαθμούς.

Το παιχνίδι που έγινε στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, ήταν συγκλονιστικό με την κανονική διάρκεια του αγώνα να ολοκληρώνεται με 11-11 και στην διαδικασία των πέναλτι η Ελλάδα να επικρατεί με 4-2 με τον Τζωρτζάτο να αποκρούει δύο πέναλτι των Ισπανών.

Η Εθνική μας δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω για να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο με ένα γκολ του Αργυρόπουλου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ελληνική ομάδα ανέβασε τον ρυθμό της πέρασε μπροστά στο σκορ με 5-3, με τους Ισπανούς να πετυχαίνουν δύο γκολ και να πηγαίνουν το ματς στην ισοπαλία (5-5)

Στο τρίτο οκτάλεπτό πάλι η Ελλάδα ήταν καλύτερη και πιο εύστοχη με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ του και να δίνει το προβάδισμα με 7-8.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι Ισπανοί γύρισαν το ματς πήραν το προβάδισμα με 9-8 και με 11-10, αλλά στα τελευταία 11 δευτερόλεπτά του αγώνα ο Κάκαρης ισοφάρισε σε 11-11 και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Στην διαδικασία των πέναλτι, σκόραραν για την Εθνική οι Κάκαρης, Πούρος, Παπαναστασίου, Καλογερόπουλος και ο Τζωρτζάτος απέκρουσε δύο των Ισπανών.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3, πέναλτι 2-4

ΙΣΠΑΝΙΑ: Αγκίρε, Μουναρίθ, Ασένσιο 1, Σαναχούγια 3, Βαλς 1, Μπονέτ, Ντάουρα 1, Καμπάνιας 1, Γκομίλα, Βαλέρα, Μπιέλ 4, Μπούστος, Λόριο, Ροντρίγκεθ.

ΕΛΛΑΔΑ: Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.