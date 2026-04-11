Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην τελική 26μελή αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, τονίζοντας πως ο επιθετικός έχει μπροστά του δύο μήνες για να αποδείξει ότι βρίσκεται στο απαιτούμενο επίπεδο.

Ο Ιταλός προπονητής είχε ήδη επισημάνει ότι ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της “σελεσάο” για τα πρόσφατα φιλικά απέναντι σε France και Croatia.

Ο Νεϊμάρ, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 τέρματα, έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη τον Οκτώβριο του 2023, ενώ από την επιστροφή του στη Santos FC δυσκολεύεται να βρει σταθερό ρυθμό.

Η ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Γαλλία στη Βοστώνη οδήγησε μερίδα φιλάθλων να φωνάζουν το όνομα του Νεϊμάρ, με τον Αντσελότι να απαντά πως η προσοχή πρέπει να παραμένει στους παίκτες που βρίσκονται ήδη στην ομάδα.

Παρόλα αυτά, ο έμπειρος τεχνικός άφησε πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του, καθώς η Βραζιλία αξιολογεί τις επιλογές της ενόψει του FIFA World Cup 2026 που θα φιλοξενηθεί σε United States, Mexico και Canada.

«Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να πιστεύει ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατακτήσουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε σε συνέντευξή του στη L’Equipe. «Αυτή την περίοδο αξιολογείται από την Brazilian Football Confederation και από εμένα. Έχει ακόμη δύο μήνες για να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή. Μετά τον τραυματισμό του έχει επιστρέψει καλά, σκοράρει και πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση. Βρίσκεται στον σωστό δρόμο».

Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία έχει κληρωθεί στον 3ο όμιλο μαζί με Morocco, Haiti και Scotland, με την πρεμιέρα της να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου στο Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Αϊτή.