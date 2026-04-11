Στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν στραμμένο το βλέμμα τους άπαντες στην ΑΕΚ.

Στους «κιτρινόμαυρους» υπάρχει η πίστη, παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα, πως μπορούν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να παλέψουν για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε τους παίκτες του ελεύθερους για το Πάσχα και περιμένει να δει σε τι κατάσταση είναι οι Μαρίν και Μάνταλος οι οποίοι είχαν κάποιες ενοχλήσεις.

Τέλος, ο προπονητής της ΑΕΚ καλείται να καλύψει και το κενό του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς με την Ισπανική ομάδα, καθώς συμπλήρωσε κάρτες.