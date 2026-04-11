Στην…πισίνα του κολυμβητηρίου της Αλεξανδρούπολης θα κάνει Πάσχα η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών για τις θέσεις κατάταξης (1-4) των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου σήμερα Μεγάλο Σάββατο (17:30) θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία για τη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου, ενώ αύριο Κυριακή του Πάσχα θα παίξουν με την Ισπανία (13:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γ’ όμιλος (Θέσεις 1-4)

Μεγάλο Σάββατο (11/4)

Ουγγαρία-Ελλάδα (17:30)

Ιταλία-Ισπανία (19:45)

Κυριακή του Πάσχα (12/4)

Ισπανία-Ελλάδα (13:00)

Ουγγαρία-Ιταλία (15:00)