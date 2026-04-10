Ο Ροντινέι προχώρησε σε μια ανάρτηση με έντονο συμβολισμό, ανεβάζοντας στο Instagram Story του μια εικόνα με φόντο το βλέμμα ενός λιονταριού.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και ένα πληγωμένο λιοντάρι παραμένει λιοντάρι. Μην το ξεχνάτε αυτό! Είναι μακρύς ο δρόμος έως το τέλος», στέλνοντας ένα μήνυμα με ξεκάθαρο αγωνιστικό και ψυχολογικό περιεχόμενο.

Η ανάρτηση του Ροντινέι ερμηνεύεται ως έμμεση αναφορά στην κατάσταση του Ολυμπιακού, ο οποίος προέρχεται από την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ μπροστά του έχει το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι για τα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 19 Απριλίου στη Λεωφόρο.

Ο 34χρονος αμυντικός αποτελεί σταθερή μονάδα για τους «ερυθρόλευκους» τη φετινή σεζόν, με 32 συμμετοχές, 1 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου έχει αγωνιστεί τόσο ως δεξιός μπακ όσο και ως εξτρέμ, μετρά 149 εμφανίσεις, 8 γκολ και 28 ασίστ, όντας από τους πιο παραγωγικούς αμυντικούς της ομάδας τα τελευταία χρόνια.