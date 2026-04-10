Μετά από ένα συγκινητικό διήμερο λαϊκό προσκύνημα όπου χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν τον τελευταίο φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, στο κοιμητήριο Bellu.

Η νεκρική πομπή αναχώρησε γύρω στις 09:00 από το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας με κατεύθυνση την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όπου τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία σε κλειστό κύκλο. Στις 11:45, η πομπή κατευθύνθηκε προς το κοιμητήριο, όπου ο Λουτσέσκου τάφηκε με στρατιωτικές τιμές.

Thousands of Romanians gathered at the National Arena to pay their last respects to Mircea Lucescu.



His son, Răzvan Lucescu, stood for hours shaking hands with every single person who came, a moving gesture of class and humility.

Τραγική φιγούρα, όλες αυτές τις ημέρες, ο αγαπημένος του γιος, Ραζβάν που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του και ράγισε καρδιές μιλώντας για τον πατέρα του, σε ώρα που η είσοδος των ΜΜΕ στον ναό είχε απαγορευτεί.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.



Lucescu, dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ

Παρών στην τελετή και ο ΠΑΟΚ με τετραμελή αντιπροσωπεία της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος ποθυ ταξίδεψε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής με ναυλωμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη ρουμάνικη πρωτεύουσα, για να βρεθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Τελευταία επιθυμία

Ο εμβληματικός δάσκαλος των πάγκων είχε εκφράσει μία επιθυμία πριν φύγει από τη ζωή. Να τοποθετηθεί για τελευταία φορά στο χορτάρι ενός σταδίου. Και αυτό πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την ταφή του.

Ο Αρκάντιε Ζαποζοράνου, μάνατζερ με τον οποίο συνεργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια, δημοσίευσε την Παρασκευή μια φωτογραφία από το Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, όπου το φέρετρο του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Ρουμανίας βρίσκεται στο γήπεδο, περιτριγυρισμένο από μέλη της τιμητικής φρουράς της ρουμανικής χωροφυλακής.

Ο ίδιος συνόδευσε την Πέμπτη και τον Ρινάτ Αχμέτοφ, ιδιοκτήτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο στάδιο, για να αποτίσει φόρο τιμής στον Λουτσέσκου.