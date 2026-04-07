Ένας εκπληκτικός Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμη και 32 πόντους στο Palau Blaugrana και έσπασε αρνητική παράδοση 13 χρόνων νικώντας με 93-79 τη Μπαρτσελόνα, έχοντας ρίξει τον ρυθμό του στο τελευταίο δεκάλεπτο, για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μετρούσαν 14 συνεχόμενες ήττες στο Palau Blaugrana και αυτό, θεωρητικά, θα μπορούσε να τους επηρεάσει σε ψυχολογικό επίπεδο, στο παρκέ όμως φάνηκε το ακριβώς αντίθετο. Η ομάδα του Ερκίν Αταμάν έδειχνε σαν να ήθελε να ξεσπάσει και έχοντας απόλυτη συγκέντρωση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης διέλυσε τους «μπλαουγκράνα», οι οπαδοί των οποίων άρχισαν να αποχωρούν πολύ πριν το τέλος του ματς.

Με τον Όσμαν να πετυχαίνει 12 πόντους από νωρίς, το «τριφύλλι» είχε διψήφιο προβάδισμα (10-20) στην πρώτη περίοδο πριν έρθουν τα τρίποντα του Νόρις, ο οποίος βοήθησε τους Ισπανούς να μειώσουν σε 23-27 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική για αυτούς και ονειρική για τον Παναθηναϊκό.

Με τον Σλούκα να δημιουργεί και τους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ να σκοράρουν, οι «πράσινοι» πήγαν στο +11 (33-44) στο 17′ και ανέβασαν και συνέχισαν απολύτως συγκεντρωμένοι σε άμυνα και επίθεση μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σκορ ήταν 38-55.

Αν τα πρώτα δύο δεκάλεπτα ήταν εξαιρετικά για την ομάδα του Αταμάν, το τρίτο ήταν μια… ραψωδία. Με όλους τους παίκτες να είναι εξαιρετικοί στην επίθεση και με απόλυτη σοβαρότητα στην άμυνα, το «τριφύλλι» προηγήθηκε με +23 (46-69) στο 27′ και μπήκε από το +31 (49-80) στην τελευταία περίοδο, όπου αποφάσισε να χαλαρώσει.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα με ένα σερί 16-0 στα τελευταία λεπτά κατάφερε να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 93-79 και να ετοιμάζεται με την ψυχολογία στα ύψη για το νέο εκτός έδρας παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους, με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93