Ο Παναθηναϊκός έχει «τελικό» με τη Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) για την 36η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στην Ισπανία και θα παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είναι δίπλα στην ομάδα συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες έχοντας αποφασίσει να δίνει το παρών σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια για τη Euroleague αλλά και σε ορισμένα εκτός και αυτό της Βαρκελώνης είναι πολύ κρίσιμο για να απουσιάσει.

Με 20 νίκες και 15 ήττες οι «πράσινοι» είναι στην 7η θέση, ισόβαθμοι με τους «μπλαουγκράνα», οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας γιατί οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν αυτό το παιχνίδι σαν… τελικό. Ένας «τελικός» που θα γίνει παρουσία του Γιαννακόπουλου, καθώς ταξίδεψε στην Ισπανία.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο Instagram από τη Βαρκελώνη και θα βρίσκεται στο Palau Blaugrana για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, στην έδρα της οποίας το «τριφύλλι» νίκησε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2013.