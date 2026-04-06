Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα της διαδικασίας των Play Offs του Πρωταθλήματος και το έκανε απέναντι στους Πειραιώτες σπάζοντας ένα αρνητικό σερί.

Η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει έπειτα από επτά αναμετρήσεις με τους Ερυθρόλευκους που υπήρχαν έξι ήττες και μια ισοπαλία εντός και εκτός έδρας. Αυτό το αρνητικό σερί είχε ξεκινήσει μετά τη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 1-0 στις 31 Μαρτίου 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα στις πέντε τελευταίες επισκέψεις στο στάδιο Καραϊσκάκη η ΑΕΚ μετρούσε πέντε ήττες. Οι τέσσερις ήταν για το Πρωτάθλημα και η μια για το Κύπελλο Ελλάδος. Η προηγούμενη εκτός έδρας νίκη της επί των Ερυθρολεύκων ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2024 με 2-1.