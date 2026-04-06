Μετά το διπλό της ΑΕΚ στο Φάληρο, οι πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αναπροσαρμόστηκαν από το Football Meets Data.

Η ΑΕΚ απέκτησε χθες αέρα πέντε βαθμών από τους διώκτες της στη μάχη του τίτλου, χάρη στη νίκη της με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πλέον φαντάζει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις του Football Meets Data.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η ΑΕΚ έχει 74,3% πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 15,2%. Ο ΠΑΟΚ, που έχασε κι άλλο έδαφος μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο 10,5%, ενώ ο Παναθηναϊκός διατηρεί μαθηματικές ελπίδες μόλις 0,8%.

Πριν από την έναρξη των πλέι οφ, η ΑΕΚ είχε 42,5% πιθανότητες, ο Ολυμπιακός 40,5% και ο ΠΑΟΚ 16,7%. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα υπέρ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.