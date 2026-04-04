Ο Ανδρέας Γιαννιώτης είναι το πρόσωπο της 28ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Τουρκίας, καθώς… σκόραρε με βολέ έξω από την περιοχή του, στη νίκη της Κασίμπασα επί της Καϊσέρισπορ με 2-0.

«Όλα μπορούν να μπουν και όλα μπορούν να χαθούν», συνηθίζουν να λένε προπονητές και παίκτες και αποδείχθηκε και στον αγώνα της Κασίμπασα με την Καϊσέρισπορ για την 28η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από το 10ο λεπτό μετά το 1-0 από τον Μπενεντίτσακ και «κλείδωσαν» το τρίποντο στο 66ο και μάλιστα με τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, καθώς ο σκόρερ ήταν ο Έλληνας τερματοφύλακας.

Έχοντας τη μπάλα στα πόδια του λίγο έξω από την περιοχή του, ο Γιαννιώτης έκανε το βολέ και τελικά η μπάλα κατέληξε στην… απέναντι εστία, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν αμέσως πάνω του για να πανηγυρίσουν, αδυνατώντας κι αυτοί να πιστέψουν αυτό που είδαν.

Το 2-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Κασίμπασα να είναι στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Καϊσέρισπορ έμεινε στη 16η.