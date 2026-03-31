Λέτο για αντι-Μπενίτεθ

Ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό, όπου ο Μπενίτεθ σκέφτεται ήδη τις μεταγραφές του καλοκαιριού και ο Αλαφούζος σκέφτεται αν πρέπει να κρατήσει τον Ισπανό. Άνθρωποι που είναι κοντά στη διοίκηση των πράσινων λένε πως ο προπονητής θα κριθεί στα πλέι οφ. Πώς μπορεί να κριθεί στα πλέι οφ βέβαια, από τη στιγμή που δεν μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο από την 4η θέση, είναι ένα θέμα. Σημασία έχει ο Αλαφούζος ακούει αυτούς που είναι γύρω του και έχει μπει σε σκέψεις για το αν πρέπει ή όχι να κρατήσει τον Μπενίτεθ. Αν πάντως αποφασίσει να τον απολύσει, με δεδομένο ότι θα δώσει αρκετά εκατ. ευρώ ως αποζημίωση, ο αντικαταστάτης δεν θα είναι ακριβός. Και το όνομα που έχει αρχίσει να ψιθυρίζεται είναι αυτό του Λέτο.

Ερυθρόλευκη γκρίνια για Γιοβάνοβιτς

Εκνευρισμός υπάρχει στον Ολυμπιακό για τον Γιοβάνοβιτς και τις επιλογές του στην 11άδα της Εθνικής Ελλάδας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αποφασίσει να έχει βασικούς τους Τζολάκη και Ρέτσο στο ματς με την Ουγγαρία και στον Πειραιά εκνευρίζονται επειδή δεν τους είχε βασικούς κόντρα στην Παραγουάη, θα τους έχει όμως τώρα, στο φιλικό που γίνεται πέντε μέρες πριν την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες που πρέπει να κρατάει ο προπονητής της Εθνικής ομάδας και στον Ολυμπιακό θεωρούν πως ο Γιοβάνοβιτς δεν το κάνει αυτό.

Το πρόβλημα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό

Παραμένοντας στα της Εθνικής ομάδας, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι κοντά στην ΕΠΟ που εστιάζουν στο πραγματικό πρόβλημα με τον Γιοβάνοβιτς. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν… χαράζει μια γραμμή για να σβήσει το παρελθόν και να ασχοληθεί μόνο με το παρόν και το μέλλον. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες με πολύ ταλέντο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός όμως επιμένει να δίνει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε παίκτες που ναι μεν πρόσφεραν στο παρελθόν, δεν μπορούν όμως να το κάνουν τώρα. Η 11άδα του θριαμβευτικού 3-0 επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη δεν χρησιμοποιήθηκε σε κανένα άλλο παιχνίδι από τότε, με τον τρόπο σκέψης του Γιοβάνοβιτς να προκαλεί προβληματισμό.

Αγγλία καλεί Τριάντη

Ο Νεκτάριος Τριάντης αρέσει στον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται, με δεδομένο πως οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ, να γίνει κίνηση για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον όμως υπάρχει και από την Αγγλία και συγκεκριμένα τη Γουέστ Μπρομ, ομάδα που δίνει μάχη για την παραμονή της στην Championship. Στο λιμάνι πάντως παρακολουθούν με ενδιαφέρον το θέμα και περιμένουν τις εισηγήσεις του Μεντιλίμπαρ για να αποφασίσουν αν θα γίνει ή όχι κίνηση για την απόκτηση του 22χρονου χαφ, ο οποίος αγαπάει τον Ολυμπιακό από μικρό παιδί και αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του.

Η απαλλαγή και οι ποινές φυλάκισης

Έντονη ικανοποίηση υπάρχει στην ΑΕΚ τόσο για την απαλλαγή του Ηλιόπουλου για τις δηλώσεις του μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό, όσο και για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για πρώην προέδρους της ΕΠΟ. Ποινές φυλάκισης με αναστολή επιβλήθηκαν στους Βασίλη Γκαγκάτση, Σοφοκλή Πιλάβιο και Γιώργο Γκιρτζίκη για το σκάνδαλο της κάρτας υγείας των ποδοσφαιριστών, μια υπόθεση που προκάλεσε ζημία περίπου 13 εκατ. ευρώ για την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το γεγονός πάντως ότι εμπλέκεται ο πατήρ Γκαγκάτσης σε αυτό το θέμα, δεν σημαίνει πως πρέπει να το χρεωθεί και ο υιός.

Έκπληξη η μη αποβολή Αταμάν

Για το ντέρμπι του μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε πάλι τον Παναθηναϊκό, θα σημειώσω μόνο αυτό που μου είπε άνθρωπος που είναι κοντά στον Γιώργο Μπαρτζώκα: Δεν αποβλήθηκε αυτή τη φορά ο Εργκίν Αταμάν. Και το γεγονός ότι δεν αποβλήθηκε προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς, γιατί ο Τούρκος το συνηθίζει να δέχεται δεύτερη τεχνική ποινή και να φεύγει για τα αποδυτήρια πριν τη λήξη των ντέρμπι. Και από τη στιγμή που έρχεται η αποβολή του, αποφεύγει και το να δίνει το χέρι ως ηττημένος στον νικητή Μπαρτζώκα. Αυτή τη φορά πάντως το έδωσε κανονικά.