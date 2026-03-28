Το ποδόσφαιρο γυναικών αρχίζει να ανεβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με την Σαν Ντιέγκο Γουέιβ, να κάνει ρεκόρ μεταγραφής, καθώς έδωσε 361.000 ευρώ στην Τσέλσι για να αποκτήσει την Καταρίνα Μακάριο.

Η 26χρονη διεθνής των ΗΠΑ που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή, για να μετακομίσει από την Αγγλία στην χώρα της υπέγραψε ένα μυθικό για το γυναικείο ποδόσφαιρο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο το οποίο συνολικά θα της αποφέρει περίπου 7 εκατ. ευρώ, ένα αδιανόητο ποσό μέχρι πριν λίγα χρόνια. Το προηγούμενο μεγάλο συμβόλαιο ήταν 1 εκατ. ευρώ της Τσέλσι στην Ναόμι Γκίρμα.

Η Καταρίνα Μακάριο είναι μια από τις πιο παραγωγικές παίκτριες στην Ευρώπη έχοντας σκοράρει 15 τέρματα και έχοντας κάνει οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν.