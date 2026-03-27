Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε διευκρινιστικές πληροφορίες αναφορικά με τη διάθεση των εισιτηρίων του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου (20:30).

Όπως ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι των «ασπρόμαυρων», οι περίπου 2.800, που είχαν αγοράσει εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιόν, στη League Phase του UEFA Europa League, και δεν μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν λόγω του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ, θα πάρουν από ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να επιβραβεύσει όσους πηγαίνουν συστηματικά στο γήπεδο της Τούμπας. Στην πρώτη φάση της διάθεσης, θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια όσοι κάτοχοι διαρκείας πήγαν σε όλα τα φετινά εντός έδρας παιχνίδια.

Σε δεύτερη φάση, θα διατεθούν μέσω συστήματος εισιτήρια αποκλειστικά στους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων.