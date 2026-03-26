Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (27/3), στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, τη Μονακό, η οποία έχει μόνο εννιά παίκτες διαθέσιμους.

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες και αυτό αρκεί για να καταλάβει κανείς πόση σημαντική είναι η αναμέτρησή τους, με τους Γάλλους να έρχονται στην Αθήνα χωρίς να συμπληρώνουν ούτε 10άδα, καθώς μόνο εννιά παίκτες είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν.

Πρόκειται για τους Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ, με τον Μάικ Τζέιμς να παραμένουν εκτός δράσης και τον Νίκολα Μίροτιτς να ταξιδεύει στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες, το ίδιο όμως και η Μονακό, η οποία παρά τα προβλήματά της έχει νικήσει Ολυμπιακό, Αναντολού Εφές και Αρμάνι Μιλάνο στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές.