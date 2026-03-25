Το ζήτημα της κατασκευής νέου γηπέδου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανέρχεται στο προσκήνιο, με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2035. Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου πρότζεκτ μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Το «BBC» παραχώρησε στη δημοσιότητα τα δεδομένα γύρω από τη «Σκηνή του Τσίρκου» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κλαμπ προκειμένου να μπει σε διαδικασία να χτίσει ένα γήπεδο που θα φτάσει τις 100.000 θέσεις και θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στον πλανήτη.

Παρά τις δηλώσεις του συνιδιοκτήτη Τζιμ Ράτκλιφ περί επιτάχυνσης των διαδικασιών, φαίνεται πως το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να ξεφύγει από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε το οικόπεδο, με πιθανότερη επιλογή μια περιοχή κοντά στο Old Trafford, στον τερματικό σταθμό της Freightliner.

Η περιοχή κοντά στο Old Trafford που προορίζεται για το νέο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για το αν και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η ολοκλήρωση έως το 2030, μέχρι στιγμής δεν έχουν εγκριθεί τα τελικά σχέδια για το εσωτερικό και το εξωτερικό του σταδίου. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι βελτίωσης της πρόσβασης των φιλάθλων, με τον Ράτκλιφ να φέρεται να έχει εξετάσει ακόμη και τη χρήση του καναλιού πλοίων του Μάντσεστερ για μετακινήσεις — σενάριο που παραμένει αβέβαιο.

Στο οικονομικό σκέλος, το ύψος της επένδυσης παραμένει ασαφές και εξαρτάται από τις τελικές προδιαγραφές. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι η χρηματοδότηση. Με τα χρέη του συλλόγου να ξεπερνούν το 1 δισ. λίρες, η λήψη νέου δανείου θεωρείται ριψοκίνδυνη.

Before Manchester United can move forward with plans for a new stadium at Old Trafford, they must first secure a deal for the surrounding rail yard 💷



The land is owned by Freightliner Group, but the club is hopeful of reaching an agreement in the next few months.… pic.twitter.com/ZqK65eolnd — SimplyUtd (@SimplyUtd) March 24, 2026

Μεταξύ των πιθανών λύσεων είναι η χρηματοδότηση από τον Ράτκλιφ και την οικογένεια Γκλέιζερ, σε συνδυασμό με χορηγούς, ενώ δεν αποκλείεται και η είσοδος επενδυτών ή η δημιουργία ειδικής εταιρείας για το έργο — αν και προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Πηγές από τον σύλλογο σημειώνουν πως υπάρχει ήδη έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για το ίδιο το γήπεδο αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη της γύρω περιοχής.