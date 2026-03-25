Θύματα επίθεσης έγιναν μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού μετά την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με αντίπαλο τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Πιο συγκεκριμένα, ένας εκ των ιδιοκτητών, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον ανήλικο γιό του, καθώς και ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Γιώργος Σκινδήλιας, δέχτηκαν φτυσίματα από οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυρίων Παναγιώτη Αγγελόπουλου (ο οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια, οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας».