Η αυλαία των πλέι οφ της Volley League Γυναικών ανοίγει με δυνατές μονομαχίες, καθώς ομάδες που γνωρίζονται ήδη καλά από την κανονική διάρκεια καλούνται να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στη μάχη για την πρόκριση.

Μόλις λίγα 24ωρα μετά τη συνάντησή τους για την 22η αγωνιστική, Ολυμπιακός και ΖΑΟΝ διασταυρώνουν εκ νέου τα ξίφη τους, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκες», που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση, είχαν επικρατήσει με 3-0 σετ στο Ζηρίνειο, ενώ και στο πρώτο παιχνίδι στο κλειστό του Ρέντη είχαν πάρει τη νίκη με 3-1 σετ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζευγάρι ανάμεσα στον ΑΟ Θήρας και τον ΠΑΟΚ (βόλεϊ γυναικών). Η ομάδα της Σαντορίνης έχει καταφέρει να επιβληθεί και στις τρεις φετινές αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, επικράτησε με 3-2 σετ στη Μίκρα, στη συνέχεια νίκησε με 3-0 στη Σαντορίνη για τον δεύτερο γύρο, ενώ με το ίδιο σκορ πήρε και την πρόκριση στον ημιτελικό του Allwyn Final-4 στη Χαλκίδα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το τηλεοπτικό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ, ανάμεσα στον Πανιώνιος (βόλεϊ γυναικών) και την ΑΕΚ (βόλεϊ γυναικών). Οι «κυανέρυθρες» έχουν ήδη πάρει τον… αέρα της Ένωσης, καθώς μετρούν τρεις νίκες απέναντί της: δύο στο πρωτάθλημα με 3-1 σετ και μία στο κύπελλο γυναικών, όπου επικράτησαν στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ για τα προημιτελικά.

Το σημερινό πρόγραμμα των Play Offs 1-8 της Volley League Γυναικών

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 17.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Πρέντζας, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Σφυρίδη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Δρόσος, Γραμματεία: Ιωάννου.