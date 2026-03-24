Σε όσα έγιναν με τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Μάριο Μπαλοτέλι πριν και κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League το 2010, ανάμεσα στην Ίντερ και τη Μπάγερν Μονάχου, αποκάλυψε ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ.

Ο παλαίμαχος Ολλανδός άσος ήταν ένας καλύτερους παίκτες των Νερατζούρι, οι οποίοι τη σεζόν 2009-10 κατέκτησαν τα πάντα: Πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League. Ήταν μια ονειρική χρονιά για τους Μιλανέζους, με τον Μουρίνιο να βρίσκεται στον πάγκο και να οδηγεί την ομάδα από επιτυχία σε επιτυχία.

Στη διετία του στην Ίντερ ο Πορτογάλος τεχνικός πέτυχε πολλά αλλά όχι και να… βάλει μυαλό στον Μπαλοτέλι, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που θυμήθηκε ο Σνάιντερ, ο οποίος περιέγραψε τι είχε γίνει ανάμεσα στον Ιταλό επιθετικό και τον Μουρίνιο.

«Έμεναν τέσσερις εβδομάδες για το τέλος της σεζόν και μία ημέρα ο Μάριο άφησε θυμωμένος την προπόνηση. Εγώ προσπάθησα να τον ηρεμήσω και του είπα «μην τα χαλάς όλα τώρα, σε τέσσερις εβδομάδες θα κερδίσεις τα πάντα» όμως εκείνος μου είπε «φτάνει, φεύγω».

Έπειτα έφτασε ο Μουρίνιο και τον ενημέρωσα πως ο Μπαλοτέλι είχε φύγει και πως είχε έρθει ο Μίνο Ραϊόλα για να τον πάρει. Τότε ο Μουρίνιο μου είπε «Έφυγε; Τότε έχει μεγάλο πρόβλημα, εμείς θα κερδίσουμε τα πάντα και εγώ θα τον τιμωρήσω στον τελικό του Champions League, θα το δεις».

Έπειτα μου αποκάλυψε το πλάνο του, θα άφηνε τον Μπαλοτέλι να κάνει ζέσταμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία λεπτά θα σήκωνε τον Ματεράτσι για να ρίξει εκείνον στο ματς, Πριν από το τέλος του αγώνα, ενημέρωσε τον Μάρκο για το σχέδιό του».

Και τελικά ακριβώς αυτό έκανε ο Μουρίνιο, καθώς στο 92ο λεπτό πέρασε στο ματς τον Ματεράτσι, αντί του Μιλίτο, αφήνοντας στον πάγκο τον Μπαλοτέλι.