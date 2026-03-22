Ανήμερα του τελικού του αγγλικού Λιγκ Καπ με την Άρσεναλ, η Telegraph σε σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι, στο τέλος της σεζόν, είναι όλο και πιο πιθανή.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε το 2016 τους «πολίτες» και δεν αποκλείεται, τελικά, να φύγει έχοντας συμπληρώσει δεκαετία, καθώς το σχετικό σενάριο ενισχύεται από όσα αναφέρει η Telegraph, λίγες ώρες πριν τον τελικό με την Άρσεναλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, ο Γκουαρδιόλα δεν έχει αποκαλύψει σε κανέναν, ούτε καν στους πιο στενούς συνεργάτες του, τις σκέψεις του για το μέλλον του, στη Σίτι όμως υπάρχει η αίσθηση ότι μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League οι πιθανότητες αποχώρησης του προπονητή έχουν αυξηθεί.

Ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, αυτό όμως δεν θα αποτελέσει εμπόδιο αν αποφασίσει να φύγει, με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι να μην επιθυμούν κάτι τέτοιο και να περιμένουν την οριστική απόφασή του.

Έχοντας πετύχει τα πάντα σε αυτά τα δέκα χρόνια, είναι πολύ πιθανό πλέον ο Γκουαρδιόλα να θεωρήσει πως αυτό το μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε, αποφεύγει όμως να αναφερθεί στο μέλλον του αυτή τη στιγμή καθώς υπάρχουν ακόμη στόχοι που διεκδικεί η ομάδα του (πρωτάθλημα, Λιγκ Καπ).