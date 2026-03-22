Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, είναι ένας από τους καλύτερους μπακ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα και φέρεται να είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών ομάδων.

Για τον λόγο αυτό η διοίκηση του Λεβαδειακού θέλει να επεκταθεί η συνεργασία των δυο πλευρών, προκειμένου να μπορέσει να διαπραγματευτεί κάτω από καλύτερες συνθήκες, μια πιθανή πώλησή του στο μέλλον.

Το συμβόλαιο του Τσάπρα έληγε το καλοκαίρι του 2027. Ο Τσάπρας στο φετινό πρωτάθλημα με τους Βοιωτούς μετράει 8 ασίστ όσες έχουν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Σεμπαστιάν Παλάσιος.