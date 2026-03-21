Η ΑΕΚ είναι μία από τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο Europa Conference League και ο αλγόριθμος της Opta έβγαλε τις πιθανότητες που έχει για να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase, απέκλεισε την Τσέλιε στη φάση των «16» και έχει πλέον μπροστά της τους προημιτελικούς με την ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο. Δύο παιχνίδια που θα είναι πολύ δύσκολα, αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αισιοδοξεί.

Αν η Ένωση αποκλείσει τους Ισπανούς τότε θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό όποια προκριθεί από το ζευγάρι Μάιντς – Στρασβούργο και η Opta υπολόγισε όλα τα δεδομένα και έβγαλε τις πιθανότητες που έχει η κάθε ομάδα για να πάει στον τελικό.

Τις περισσότερες πιθανότητες λοιπόν και συγκεκριμένα 54% τις έχει η Κρίσταλ Πάλας, ακολουθεί το Στρασβούργο με 35%, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Μάιντς με 22%, η ΑΕΚ με 18%, η Φιορεντίνα επίσης με 18%, η Άλκμααρ με 16% και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με 12%.