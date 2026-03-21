Με δύο γκολ του Γουέλμπεκ η Μπράιτον νίκησε με 2-1 τη Λίβερπουλ, η οποία παραμένει εκτός 4άδας και ενδέχεται στο τέλος της αγωνιστικής να πέσει στην 6η θέση της Premier League.

Οι «κόκκινοι» ήθελαν όσο τίποτα άλλο να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από δύο αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι όμως και στο 14ο λεπτό έμεινα πίσω στο σκορ καθώς ο Γουέλμπεκ με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ απάντησε στο 30′, όταν ο Κέρκεζ, μετά την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων, έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Λίβερπουλ ήθελε να μπει δυνατά στο δεύτερο και να ψάξει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα, στο 56′ όμως βρέθηκε ξανά να κυνηγάει καθώς ο Γουέλμπεκ έκανε το 2-1, μετά την πάσα του Χίσενγουντ.

Η Μπράιτον είχε ευκαιρίες και για το 3-1 στη συνέχεια, δεν το έκανε αλλά πήρε τη νίκη και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Λίβερπουλ παρέμεινε στην 5η, στο -2 από την 4η και κινδυνεύει να πέσει στην 6η.