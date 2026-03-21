Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του τον αγώνα με την Μπέτις και τον αποκλεισμό από το Europa League και έχει στρέψει την προσοχή του στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Η προετοιμασία των «πρασίνων» ολοκληρώθηκε σήμερα με προβλήματα, καθώς ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο, ενώ θεραπεία, λόγω μυϊκής ενόχλησης, έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ–Μπράουν. Ο Ντέσερς ήταν απών με άδεια, ενώ για το ματς με τους Αρκάδες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κοντούρης που είναι τιμωρημενος.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.