Η Αγγλία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα που φτάνει να έχει έξι ομάδες στο Champions League, ένα ρεκόρ που θα μπορούσε να ξεπεραστεί, αν επαληθευτεί ένα εντυπωσιακό σενάριο.

Παρά τη φήμη της Premier League ως κορυφαίο πρωτάθλημα, η φετινή παρουσία των αγγλικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα δείχνει ότι η υπεροχή δεν είναι δεδομένη. Η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ, η Τσέλσι και η Νιούκαστλ αποχαιρέτησαν νωρίς το Champions League, ενώ μόνο πέντε από τις εννέα αγγλικές ομάδες συνεχίζουν σε ευρωπαϊκή δράση.

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παραμένουν η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, στο Europa League η Άστον Βίλα και η Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στο Conference League συνεχίζει η Κρίσταλ Πάλας.

Το απίθανο σενάριο για επτά ομάδες της Premier League στην League Phase του Champions League βασίζεται σε δύο προϋποθέσεις: η Λίβερπουλ να κατακτήσει το Champions League ενώ τερματίζει 5η ή 6η στο πρωτάθλημα και η Άστον Βίλα να σηκώσει το τρόπαιο του Europa League και να τερματίσει επίσης στην 5η ή 6η θέση της Premier League.

Με αυτό τον τρόπο, οι δύο σύλλογοι θα εξασφαλίσουν θέση στην κορυφαία διοργάνωση της UEFA, ενώ το ranking των Άγγλων θα προσφέρει επιπλέον εισιτήριο στον 7ο της βαθμολογίας. Συνολικά, η Premier League θα μπορούσε να στείλει οκτώ ομάδες στην Ευρώπη, με τον 8ο να παίρνει θέση στα play-offs του Conference League.

Υπάρχει και ακόμη πιο ακραίο σενάριο: αν η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατακτήσει το Champions League και οι Φόρεστ και Πάλας σηκώσουν Europa και Conference League ενώ τερματίζουν εκτός ευρωπαϊκών θέσεων, η Αγγλία θα μπορούσε να έχει… 11 ομάδες στην Ευρώπη! Τρεις εξ αυτών θα έχουν εξασφαλισμένη θέση μέσω κατακτήσεων τροπαίων, ενώ άλλες επτά θα προκύψουν από τη βαθμολογία και ένα ακόμη μέσω ειδικής κατάταξης.