Οι πληροφορίες της L’ Equipe, όπως πάντα, ήταν σωστές και ο Βασίλης Σπανούλης όντως απέχει από τον αγώνα της Μονακό με τη Σολέ, με την παραίτησή του να μοιάζει όλο και πιο πιθανή πλέον.

Η γαλλική ομάδα έχει γίνει άνω-κάτω τους τελευταίους μήνες λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, με τους παίκτες να μην έχουν το μυαλό τους στο μπάσκετ και τον Έλληνα προπονητή να σκέφτεται όλο και πιο σοβαρά την παραίτηση.

Το Σάββατο (7/3) η L’ Equipe έγραψε ότι ο Σπανούλης δεν θα είναι στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Σολέ στο πλαίσιο του γαλλικού πρωταθλήματος και ήταν έγκυρη για ακόμη μία φορά.

Ο Έλληνας τεχνικός όντως δεν είναι στον πάγκο του και η παραίτηση είναι το πιο πιθανό σενάριο πλέον, με την κατάσταση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Κυριακή (8/3).