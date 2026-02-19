Η Ίντερ εμφανίστηκε στην πρώτη αναμέτρηση με τη Μπόντο για τα playoffs του Champions League με τον αέρα της πρωτοπόρου της Serie A (στο +7 από τη δεύτερη Μίλαν), όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα από τον συνθετικό χλοοτάπητα του «Aspmyra Stadion».

Οι πολύ δυνατοί Νορβηγοί εντός έδρας επικράτησαν με 3-1 των νερατζούρι, αποκτώντας προβάδισμα για να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και να προκριθούν εκείνοι στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αφήνοντας τους Μιλανέζους να επιστρέφουν στη βάση τους με ένα σοβαρό πρόβλημα.

Το ζήτημα αφορά τον Λαουτάρο Μαρτίνες, με τον αρχηγό της Ίντερ να αισθάνεται έντονο πόνο στην αριστερή γάμπα και να αναγκάζεται να αποχωρήσει στο 61ο λεπτό, παραχωρώντας τη θέση του στον Μάρκους Τουράμ, ενώ ο Κρίστιαν Κίεβου σήμανε συναγερμό.

«Χάσαμε τον Λαουτάρο, θα μείνει για λίγο εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού. Η κατάσταση είναι σοβαρή», ανέφερε ο προπονητής, λίγη ώρα μετά την αρχική διάγνωση που έκανε λόγο για θλάση στη γάμπα. Ο Αργεντινός στράικερ αναμένεται να υποβληθεί την Παρασκευή στις απαραίτητες εξετάσεις για να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.