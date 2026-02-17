Στο Mπόντο οι άνθρωποι καθαρίζουν παντού: μπροστά από γραφεία και καταστήματα, στα πεζοδρόμια και ακόμη και μέσα στο στάδιο. Το γεγονός ότι χιονίζει στο Βορρά της Νορβηγίας δεν αποτελεί έκπληξη. Για τον λόγο αυτό, το εθνικό πρωτάθλημα είναι σε αναστολή εδώ και πάνω από ενάμιση μήνα. Ωστόσο, το Champions League δεν σταματάει. Τις τελευταίες μέρες έπεσε τόσο πολύ χιόνι που η Μπόντο βρίσκεται σε μια «μάχη με το χρόνο» για να καθαρίσει τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες του Aspmyra Stadion, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου με την Ίντερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τον αγώνα του Μπόντο με την Ίντερ στο Champions League χαρακτηρίστηκε από έντονες χιονοπτώσεις στην πόλη. Το χιόνι αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την διεξαγωγή του αγώνα, καθώς τόσο ο αγωνιστικός χώρος όσο και οι χώροι για το κοινό πρέπει να καθαριστούν πριν από το παιχνίδι».

Από χθες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον καθαρισμό του χιονιού εργάζονται για να επαναφέρουν τον αγωνιστικό χώρο σε αποδεκτές συνθήκες: «Λόγω της μεγάλης ποσότητας χιονιού που έπεσε, η ομάδα υποχρεούται να το απομακρύνει, καθώς δεν υπάρχει πλέον χώρος μέσα στις πύλες του σταδίου για την αποθήκευση τόσων όγκων. Τις επόμενες ημέρες το προσωπικό συντήρησης θα μεταφέρει το χιόνι εκτός του Aspmyra. Το χιόνι περιέχει μικροκόκκους καουτσούκ που δεν θέλουμε να διασκορπιστούν στο περιβάλλον».

Ο σύλλογος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ειδικά στην απομάκρυνση των κόκκων καουτσούκ που αποτελούν τον τεχνητό χλοοτάπητα: «Με την άφιξη της άνοιξης, όταν οι σωροί χιονιού θα αρχίσουν να λιώνουν, οι κόκκοι θα επανέλθουν στην επιφάνεια και θα δημιουργηθούν συσσωρεύσεις από πράσινο καουτσούκ, εκτιμώμενου βάρους 200-300 κιλών. Η Μπόντο θα απλώσει ειδικά πανιά κάτω από την περιοχή όπου θα εναποτεθεί το χιόνι, για να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα κόκκων. Επιπλέον, βρίσκεται σε επικοινωνία με εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό για την αναρρόφηση τυχόν υπολειμμάτων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την πρώτη ευκαιρία» τονίζεται.