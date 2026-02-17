H κάτοχος του τροπαίου και η πολυνίκης του θεσμού, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης, θα συμμετάσχουν στα play-offs του Champions League. Ετσι, 12 από τις 36 ομάδες αποκλείστηκαν τον Ιανουάριο, μετά τον συναρπαστικό τελευταίο γύρο της φάσης των ομίλων, και τώρα οι ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως τη 24η θέση θα δώσουν διπλά ματς για να διεκδικήσουν την πρόκριση στη φάση των «16».

Οι πρώτες οκτώ ομάδες της φάσης των ομίλων έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στη φάση των «16», ενώ οι υπόλοιπες θα πρέπει να περάσουν από τα play-offs. Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις σήμερα και αύριο, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα αργότερα.

Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων αφηγήσεων είναι η πιθανότητα ο Ζοσέ Μουρίνιο να αντιμετωπίσει ξανά την πρώην ομάδα του, Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπόντο ελπίζει σε νέα έκπληξη απέναντι στην Ίντερ. Η Μονακό θα βρει απέναντί της την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η Νιούκαστλ θα κοντραριστεί με την Καραμπάγκ και η Γιουβέντους με τη Γαλατασαράι. Οι ομάδες που τερμάτισαν από 9η έως 16η θέση έχουν το πλεονέκτημα της ρεβάνς στην έδρα τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με 15 Champions League στο παλμαρέ της, δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη οκτάδα μετά την ήττα με 4-2 από την Μπενφίκα, με τον τερματοφύλακα Ανατόλι Τρούμπιν να σκοράρει το γκολ της τελευταίας στιγμής. Στα play-offs θα έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί ξανά με την ίδια ομάδα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, θα αντιμετωπίσει ομάδα από τη Ligue 1, θυμίζοντας τη θριαμβευτική πρόκριση κόντρα στην Μπρεστ πέρσι (10-0).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Opta, η Νιούκαστλ έχει 90% πιθανότητες να προκριθεί απέναντι στην Καραμπάγκ, παρά τις δυσκολίες της στο πρωτάθλημα. Η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται με 86%, η Ίντερ με 79%, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 60% πιθανότητες κόντρα στην Μπενφίκα, μετά την αναπάντεχη ήττα της στην Πορτογαλία. Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι φαίνεται να είναι μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Αταλάντα, με 56% πιθανότητες υπέρ των Γερμανών.

Η κλήρωση για τις τρεις επόμενες φάσεις του νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των play-offs. Από αυτή θα καθοριστεί σε ποιο σκέλος του ταμπλό θα τοποθετηθούν τα ζευγάρια των πρώτων οκτώ ομάδων και θα διαμορφωθεί η πορεία του τουρνουά για τους επόμενους μήνες, οδηγώντας στον τελικό που θα διεξαχθεί στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης το Σάββατο, 30 Μαΐου.