Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (0-0) για το πρωτάθλημα και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στο Champions League. Την Τετάρτη (18/2, 22:00), οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs της διοργάνωσης και θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία της League Phase, όταν και επικράτησαν 2-0.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά και την τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη προς, στοχεύει σε μια ανταγωνιστική εμφάνιση και σε αποτέλεσμα που θα της δώσει ελπίδες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του υπερυπολογιστή της πλατφόρμας Football Meets Data, το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο αναμένεται ιδιαίτερα ισορροπημένο, με τη Λεβερκούζεν να εμφανίζεται ως οριακό φαβορί με 38% πιθανότητες νίκης. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 36%, ενώ η ισοπαλία συγκεντρώνει ποσοστό 26%.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική πρόκριση στη φάση των «16», η γερμανική ομάδα έχει σημαντικό προβάδισμα, καθώς οι πιθανότητές της υπολογίζονται στο 68,8%, έναντι 31,2% των Πειραιωτών. Παράλληλα, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για πορεία μέχρι τα προημιτελικά ανέρχονται στο 3,1%, για τα ημιτελικά στο 0,6%, ενώ για συμμετοχή στον τελικό της Βουδαπέστης στο 0,2%.