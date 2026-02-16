Στην Ελλάδα θα βρεθεί την προσεχή Τετάρτη (18/02) ο προεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μαζί με τον γενικό γραμματέα, Θεόδωρο Θεοδωρίδη, και τον υπεύθυνο των Εθνικών Ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά και δύο παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, αρχικά θα βρεθεί στα επίσημα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για την νοκ άουτ φάση του Champions League,

Στην συνέχεια και συγκεκριμένα την Πέμπτη (19/2) θα πάει στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει το «παρών» και στο εντός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, για το Europa League. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των τριών αξιωματούχων της UEFA στην Αθήνα θα συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.