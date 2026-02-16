Ο Βαγγέλης Μαρινάκης νωρίτερα μέσα στην ημέρα κατά την παρουσία του στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη μιλώντας στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες ανέφερε πως: «Αν κάνετε το 5/5 σας περιμένει ένα μεγάλο πριμ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» υποσχέθηκε στους παίκτες πριμ 1.000.000 ευρώ, εάν κάνουν το απόλυτο στην κανονικά διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τα πέντε παιχνίδια του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League είναι: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (21/02), Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (01/03), Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (08/03), ΟΦΗ – Ολυμπιακός (14/03) και Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet (22/03).

Επίσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε ξεχωριστό μπόνους και για την πρόκριση επί της Λεβερκούζεν στο Champions League, το οποίο ίσως να είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ.