Με πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τη Euroleague για τη συμπεριφορά του μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC εκτός έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν γνωρίσει την ήττα από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο προπονητής τους έγινε έξαλλος με έναν Έλληνα οπαδό που τον έβρισε, με αποτέλεσμα να… ανέβει στα κάγκελα και να απαντήσει στο ίδιο ύφος.

Βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει έδειχναν τον Μπαρτζώκα σε έξαλλη κατάσταση και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στη Euroleague, ζητώντας την τιμωρία του. Οι άνθρωποι, επομένως, της Λίγκας ασχολήθηκαν με το θέμα και τιμώρησαν με πρόστιμο 4.000 ευρώ τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται το βράδυ της Πέμπτης (12/2) τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στη 2η θέση της βαθμολογίας.