Παρουσία εκπροσώπων του Παναθηναϊκού και αρκετών προσωπικοτήτων από το χώρο του μπάσκετ έγινε την Τετάρτη (11/2) στην Κωνσταντινούπολη η κηδεία της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, στην Τουρκία ταξίδεψαν ο Team Manager των «πράσινων», Γιώργος Γκοτζογιάννης, καθώς και ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης. Παράλληλα, στεφάνια απέστειλαν τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή του στον έμπειρο προπονητή.

Από εκεί και πέρα, στην τελετή έδωσαν το παρών ο ο πρόεδρος της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ, καθώς και οι παίκτες της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά. Στο πλευρό του Αταμάν ήταν επίσης ο Πάμπλο Λάσο, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αλλά και διεθνείς αθλητές της Τουρκίας, όπως οι Σέιμους Χαζέρ, Σερτάκ Σανλί και Ερκάν Οσμάνι.

Τέλος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβαλε την κοπή της πίτας λόγω του θανάτου της μητέρας του Αταμάν και την Τετάρτη (11/2) έγινε μόνο η κοπή πίτας από τους εργαζόμενους της ΚΑΕ στο VIP Lounge του Telekom Center Athens, χωρίς να δίνει το παρών κάποιος από το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας.