Παρουσία εκπροσώπων του Παναθηναϊκού και αρκετών προσωπικοτήτων από το χώρο του μπάσκετ έγινε την Τετάρτη (11/2) στην Κωνσταντινούπολη η κηδεία της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.
Συγκεκριμένα, στην Τουρκία ταξίδεψαν ο Team Manager των «πράσινων», Γιώργος Γκοτζογιάννης, καθώς και ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης. Παράλληλα, στεφάνια απέστειλαν τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή του στον έμπειρο προπονητή.
Από εκεί και πέρα, στην τελετή έδωσαν το παρών ο ο πρόεδρος της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ, καθώς και οι παίκτες της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά. Στο πλευρό του Αταμάν ήταν επίσης ο Πάμπλο Λάσο, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αλλά και διεθνείς αθλητές της Τουρκίας, όπως οι Σέιμους Χαζέρ, Σερτάκ Σανλί και Ερκάν Οσμάνι.
Τέλος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβαλε την κοπή της πίτας λόγω του θανάτου της μητέρας του Αταμάν και την Τετάρτη (11/2) έγινε μόνο η κοπή πίτας από τους εργαζόμενους της ΚΑΕ στο VIP Lounge του Telekom Center Athens, χωρίς να δίνει το παρών κάποιος από το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας.
Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman, son yolculuğuna uğurlandı…— Do Deka (@dodekabasket) February 11, 2026
Düzenlenen cenazeye Dursun Özbek, Yıldırım Demirören, Tuncay Özilhan, Pablo Laso, Ufuk Sarıca, İbrahim Kutluay, Ömer Onan, Mehmet Yağmur, Ender Arslan, Oktay Mahmuti, Rodrigue Beaubois, Shane Larkin, Göksenin… pic.twitter.com/Emtz5tbybv