Ο Άρης ήταν κατώτερος των προσδοκιών στη Ρουμανία, γνώρισε την ήττα με 111-92 από την Κλουζ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup.

ε αποφασιστικότητα και τους Τζόουνς, Μήτρου-Λονγκ, Μποχωρίδη, Νουά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Άρης βρέθηκε στο τρίλεπτο της αναμέτρησης με +8 (1-9). Βρίσκοντας, σταδιακά, καλύτερα πατήματα στο παρκέ και με τους Κρικ, Γκούζμαν να εκτελούν, η Κλουζ απάντησε με επιμέρους 19-4 και έγινε «αφεντικό» στο ματς στο 7’ με 20-13.

Οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν στο καλάθι (20-18), οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν πτοήθηκαν, πήγαν στο 11’ στο +13 (34-21) και δύο λεπτά αργότερα, με διαδοχικά τρίποντα από τον Γούντμπερι και ένα δίποντο από τον Μόλιναρ, το +17 (13’ 42-25).

Ο Άρης έριξε τη διαφορά στους 10 πόντους (42-32), οι Ρουμάνοι, όμως, με τον Μίλετιτς να «πυροβολεί» απέκτησαν εκ νέου απόσταση 15 πόντων (17’ 47-32), την οποία στο 19’ έστειλαν στο +18 (55-37). Οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν, στο ημίχρονο, στους 12 πόντους (20’ 55-43).

Πατώντας… γκάζι στην τρίτη περίοδο, η Κλουζ… εκτοξεύθηκε στο 28’ +22 (80-58) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι. Ο Άρης έκανε την ύστατη προσπάθεια να γυρίσει στο ματς, μείωσε στο 34’ στους 14 πόντους (91-77), τάχιστα, όμως, η Κλουζ πήγε στο +19 (35’ 96-77) και στο +21 (38’ 104-83) και έκοψε κάθε ελπίδα ανατροπής του σκηνικού για τους Θεσσαλονικείς.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 55-37, 83-65, 111-92