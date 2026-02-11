Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ μετά από μόλις οκτώ μήνες παρουσίας στον πάγκο της.

Ο Φρανκ απολύθηκε από την Τότεναμ έπειτα από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Νιουκάστλ. Πρακτικά απολύθηκε την Τετάρτη αλλά ένας βασικός λόγος ήταν αυτή η ήττα. Κρατήθηκε στον πάγκο για ένα διάστημα 8 μηνών, παρότι είχε συμβόλαιο έως το 2028. Διαδέχθηκε τον Άγγελο Ποστέκογλου αλλά από την στιγμή που η Τότεναμ είναι 16η στην Premier League και μόνο 5 βαθμούς μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού στην διοίκησή της θεώρησαν ότι τα πράγματα ήταν πλέον μη αναστρέψιμα.