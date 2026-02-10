Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει τη μάχη για την επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ερσάν Σεντάλ, η τουρκική ομάδα ετοιμάζεται μέσα στη μέρα να καταθέσει νέα, βελτιωμένη πρόταση στον Αμερικανό παίκτη, με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 31χρονος MVP του Final Four του 2025 φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα. Τα ισραηλινά Μέσα αποκάλυψαν ότι ο σύλλογος του Τελ Αβίβ έχει προσφέρει στον Χέιζ-Ντέιβις 10 εκατομμύρια ευρώ για 2,5 χρόνια.

Μένει να φανεί το ύψος της νέας πρότασης της Φενέρμπαχτσε, η οποία επιδιώκει να επαναφέρει τον Αμερικανό φόργουορντ στην ομάδα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε κατά μέσο όρο 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ ανά 7,2 λεπτά σε 27 αγώνες με τη φανέλα των Σανς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ίδιος επιθυμεί να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της EuroLeague, ξεπερνώντας το συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ, που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι του 2025, έχοντας κατακτήσει το treble, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρο του NBA. Η επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο, με τη νέα πρόταση της Φενέρμπαχτσε να θεωρείται κρίσιμη για την απόφασή του.