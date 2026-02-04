Με ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός τονίζει ότι θα είναι συμπαραστάτης της ΚΑΕ που αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του Γιώργου Μπαρτζώκα, έπειτα από όσα έγιναν στο Ντουμπάι.

Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με οπαδό των «πράσινων», ο οποίος ήταν στο γήπεδο. Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν τον Μπαρτζώκα να λέει διάφορα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ που τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ήρθε και αυτή του Ερασιτέχνη.

Σε αυτή οι «πράσινοι» αναφέρουν τα εξής…

«Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από χτες το βράδυ… μιλάνε από μόνα τους και δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και τοποθέτησης.

Προφανώς οφείλουν να επιληφθούν όλες οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό για αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που δυσφημίζουν τον αθλητισμό και την χώρα.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος Πολυαθλητικός Σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι γνωστό τον διέπει διαχρονικά το ήθος, η κοινωνική προσφορά, το ευ αγωνίζεσθαι και ο σεβασμός σε όλους ακόμη και τους αντιπάλους του.

Σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δηλώνει κατηγορηματικά οτι θα είναι συμπαραστάτης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι να σταματήσουν οι απαράδεκτες προκλήσεις αυτής της μορφής».