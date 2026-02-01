Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα και φάνηκε πιο ξεκάθαρα από ποτέ στο Αλεξάνδρειο, όπου ηττήθηκε με 102-95 από τον Άρη στην παράταση και είναι πλέον δύο νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό που παραμένει αήττητος στη Stoiximan Basket League.

Ισορροπημένο το πρώτο δεκάλεπτο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αμφότερες τις ομάδες ανταγωνιστικές και το προβάδισμα στο σκορ να αλλάζει συνεχώς. Ο Άρης επενδύοντας, κυρίως, στο περιφερειακό σουτ με τους Τζόουνς, Μήτρου-Λονγκ, προηγήθηκε στο 5’ με +5 (14-9).

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους 3-10, έχοντας βασικό μοχλό τον Ερνανγκόμεθ και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με +2 (8’ 17-19). Με τους Τζόουνς, Κουλμπόκα οι «κιτρινόμαυροι» ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό (22-21), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η περίοδος.

Με σερί 0-9 και τους Γκραντ, Σορτς, Ρογκαβόπουλο, Γιούρτσεβεν να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, οι «πράσινοι» ξέφυγαν στο 11’ με +8 (22-30), προβάδισμα που «εξαφάνισε» ο Άρης πιέζοντας αμυντικά και έχοντας λύσεις επιθετικά, κυρίως, με τον Νουά. Γεγονός το οποίο του έδωσε επιμέρους 15-5 και τον έστειλε στο +2 (37-35) στο 16’. Διαφορά που είχε και λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος (42-40), με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει το 42-42, με το οποίο έφυγαν οι ομάδες, στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο.

Τρεις βολές από τον Γκραντ και ένα τρίποντο από τον Τολιόπουλο -με 2/2 βολές στο ενδιάμεσο από τον Τζόουνς- έδωσαν στον Παναθηναϊκό «αέρα» 4 πόντων (44-48), στην εκκίνηση του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Άρης «έβγαλε» αμυντική και επιθετική ενέργεια, «έγραψε» επιμέρους 15-2 και ξέφυγε στο 26’ με +9 (59-50). Απόσταση την οποία είχε στο 31’ (65-56), στο 33’ (68-59) και στο 35’ (75-66), χρονικό σημείο στο οποίο αντέδρασε έντονα ο Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρόμενος στους διαιτητές -για μια φάση νωρίτερα- σε φάουλ που θεώρησε πως δεν καταλογίστηκε στον Χολμς.

Ο Τούρκος τεχνικός αποβλήθηκε από το παιχνίδι, δεύτερη τεχνική ποινή -για διαμαρτυρία- δέχτηκε και ο Χολμς, φεύγοντας και αυτός με αποβολή. Με συνεχείς βολές, στην πορεία, από τον Άντζουσιτς, ο Άρης βρέθηκε στο 36’ στο +15 (81-66).

Οι «πράσινοι», με κύριους εκφραστές τους Σορτς, Όσμαν, έτρεξαν επιμέρους 2-14 και μείωσαν σε 83-80, με 1’45’’ να απομένουν για το τέλος.

Με βολές από τους Αντετοκούνμπο (2/2), Τζόουνς (2/2) -την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το ίδιο ψύχραιμος (1/4 βολές) με τους Γκραντ, Σαμοντούροφ- ο Άρης πήγε στο +6 (87-81) στο 39’.

Ο Παναθηναϊκός δεν έριξε… λευκή πετσέτα. Με τον Σορτς μείωσε σε 87-84 (1/2 βολές, 1/1 δίποντο) και μετά από κλέψιμο του Όσμαν, με τρίποντο από τον Ερνανγκόμεθ, ισοφάρισε σε 87-87 και το χρονόμετρο να δείχνει 11’’3 για το τέλος. Σκορ που δε διαφοροποιήθηκε στην τελευταία επίθεση του Άρη και το ματς πήγε στην παράταση.

Στο 43’ οι Θεσσαλονικείς ήταν στο +7 (95-88). Με 4/4 βολές οι «πράσινοι» πλησίασαν στους τρεις πόντους (95-92). Ο Μήτρου-Λονγκ έκανε το 97-92, με 1’22’’ για την ολοκλήρωση της παράτασης, διαφορά που πήγε στο +5 στο 44’ (100-95), με τρίποντο του Μποχωρίδη.

Στο τελευταίο λεπτό του έξτρα πενταλέπτου, η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε και με βολές του Νουά διαμορφώθηκε το τελικό 102-95.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87, 102-95 (παράταση)